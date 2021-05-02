"Чи наводив Луческу під час тренувань приклади зі своєї роботи у Шахтарі? Він часто це робить. Показує нарізки з розіграшів стандартів, як виходити з-під пресингу, як Шахтар створював і забивав.

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Ми нормально до цього ставимося. Нам не важливо, що це Шахтар, головне – зрозуміти, що потрібно робити", – зізнався Шепелєв в інтерв'ю fanday.net.

До слова, Динамо у першому сезоні при Мірчі Луческу вже встигло завоювати Суперкубок України та стати чемпіоном УПЛ. Наступний трофей "біло-сині" можуть здобути 13 травня – вони зустрінуться у фіналі Кубка зі Зорею.

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