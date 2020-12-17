КДК УАФ ухвалив рішення щодо дискваліфікацій хавбека Динамо Володимира Шепелєва та його колеги за амплуа – Владлена Юрченка із Зорі.

Обох гравців відсторонили на один матч та додатково на один матч умовно, інформує сайт УАФ.

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Зазвичай покарання за такі порушення складає два повноцінні матчі. Втім, КДК вирішив частково скоротити дискваліфікації Шепелєва і Юрченка, врахувавши характер порушень та пояснення футболістів. Динамівець був вилучений з поля у матчі проти Колоса, а хавбек Зорі – у поєдинку 1/8 Кубка України проти Десни.

Додамо, що українська Прем'єр-ліга вже пішла на зимову паузу, і наступні матчі відбудуться в середині лютого.

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