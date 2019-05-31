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Шепелєв: Динамо не вперше доводиться грати вдесятьох

10:10 107 Читать на русском
Шепелєв: Динамо не вперше доводиться грати вдесятьох
Володимир Шепелєв / ФК Динамо Київ

Півзахисник Динамо Володимир Шепелєв прокоментував перемогу над Олександрією (2:0).

 
Віктор Циганков 21’
Ахмед Алібеков 32’
Віктор Циганков 69’
21’ Віктор Циганков
32’ Ахмед Алібеков
69’ Віктор Циганков

"Ми не вперше граємо, маючи на одного гравця менше. Вважаю, що ми перевершували суперника у класі, вдесятьох перегравали їх. В Олександрії були один-два моменти, коли вони могли забивати, але виникали вони після наших втрат попереду та швидко організованих контратак.

Олександрія – Динамо – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Але, загалом, у другому таймі ми контролювали гру. Шкода, що Вітя не забив третій м’яч, тим паче, нагода була, коли Дуелунд міг викотити йому фактично на порожні ворота. Але в іншому вважаю, що рахунок по грі", – цитує Шепелєва офіційний сайт Динамо.

Кияни завершили сезон 2018/19 на 2 позиції в турнірній таблиці, набравши 72 очки.

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Олександрія - Динамо Динамо Динамо Олександрія Олександрія Володимир Шепелєв Володимир Шепелєв
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