Шепелєв: Динамо не вперше доводиться грати вдесятьох

Півзахисник Динамо Володимир Шепелєв прокоментував перемогу над Олександрією (2:0).

"Ми не вперше граємо, маючи на одного гравця менше. Вважаю, що ми перевершували суперника у класі, вдесятьох перегравали їх. В Олександрії були один-два моменти, коли вони могли забивати, але виникали вони після наших втрат попереду та швидко організованих контратак.

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Але, загалом, у другому таймі ми контролювали гру. Шкода, що Вітя не забив третій м’яч, тим паче, нагода була, коли Дуелунд міг викотити йому фактично на порожні ворота. Але в іншому вважаю, що рахунок по грі", – цитує Шепелєва офіційний сайт Динамо.

Кияни завершили сезон 2018/19 на 2 позиції в турнірній таблиці, набравши 72 очки.

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