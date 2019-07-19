Шелві та його одноклубник влаштували вуличну бійку з фанатами

Гравці Ньюкасла Карл Дарлоу та Джонджо Шелві стали фігурантами інциденту. Футболісти серед ночі на вулиці побили вболівальників.

Екс-хавбек Ліверпуля та збірної Англії Джонджо Шелві, а також його одноклубник по Ньюкаслу Карл Дарлоу стали учасниками бійки. Інцидент трапився кілька днів тому близько 3-ї години ночі поблизу однієї з цілодобових піцерій міста, повідомляє Daily Mail.

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Сутичка розпочалася після того, як один з групи чоловіків назвав Шелві лисим (екс-хавбек Ліверпуля страждає алопецією – випадінням волосся). Гравець не стримався та відповів: "Йди додому, селянине", після чого розпочалася бійка. Футболісти били опонентів як кулаками, так і ногами, проте серйозних травм ніхто не отримав.

Вже через 7 годин після конфлікту обоє гравців вилетіли у складі Ньюкасла в Китай на передсезонне турне. Клуб наразі не робив будь-яких заяв з цього приводу. Поліція поки теж не викликала футболістів на допит.

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