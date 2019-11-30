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Шелві – про гол у ворота Манчестер Сіті: Я, напевне, зараз герой у Ліверпулі

19:17 251 Читать на русском
Шелві – про гол у ворота Манчестер Сіті: Я, напевне, зараз герой у Ліверпулі
Джонджо Шелві / соцмережі

Півзахисник Ньюкасла Джонджо Шелві прокоментував свій гол у ворота Манчестер Сіті в матчі 14-го туру АПЛ (2:2).

25’ Джетро Віллемс
88’ Джонджо Шелві
 
Рахім Стерлінг 22’
Кевін де Брюйне 82’
22’ Рахім Стерлінг
25’ Джетро Віллемс
82’ Кевін де Брюйне
88’ Джонджо Шелві

"Я, напевно, зараз герой в Ліверпулі. Але, звичайно, для мене важливий лише Ньюкасл. Нам потрібно набирати якомога більше очок і убезпечити клуб від можливого вильоту з Прем'єр-ліги", – поділився Шелві в ефірі BT Sport.

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Зазначимо, що саме Шелві врятував нічию для Ньюкасла в матчі 14-го туру АПЛ проти Манчестер Сіті (2:2).

Завдяки цій нічиїй Ньюкасл набрав 16 очок та піднявся на 12 місце, Манчестер Сіті з 29 пунктами збільшив відставання від Ліверпуля, який вже з 40 заліковими балами очолює турнірну таблицю.

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Англія Ньюкасл - Манчестер Сіті Джонджо Шелві Джонджо Шелві Ньюкасл Ньюкасл Манчестер Сіті Манчестер Сіті
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