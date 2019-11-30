Шелві – про гол у ворота Манчестер Сіті: Я, напевне, зараз герой у Ліверпулі

Півзахисник Ньюкасла Джонджо Шелві прокоментував свій гол у ворота Манчестер Сіті в матчі 14-го туру АПЛ (2:2).

"Я, напевно, зараз герой в Ліверпулі. Але, звичайно, для мене важливий лише Ньюкасл. Нам потрібно набирати якомога більше очок і убезпечити клуб від можливого вильоту з Прем'єр-ліги", – поділився Шелві в ефірі BT Sport.

Розкішний гол екс-гравця Ліверпуля позбавив Манчестер Сіті перемоги – відеоогляд матчу проти Ньюкасла – 2:2

Зазначимо, що саме Шелві врятував нічию для Ньюкасла в матчі 14-го туру АПЛ проти Манчестер Сіті (2:2).

Завдяки цій нічиїй Ньюкасл набрав 16 очок та піднявся на 12 місце, Манчестер Сіті з 29 пунктами збільшив відставання від Ліверпуля, який вже з 40 заліковими балами очолює турнірну таблицю.

Ліверпуль у меншості здолав Брайтон, нічия Ман Сіті та Ньюкасла, Тоттенхем переміг Бормут: 14-й тур АПЛ, матчі суботи