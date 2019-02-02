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Шеліхов став гравцем Сабуртало

2 лютого 22:59 193 Читать на русском
Шеліхов став гравцем Сабуртало
Денис Шеліхов / Фото: соцмережі

Колишній голкіпер Дніпра Денис Шеліхов продовжить кар'єру у чемпіонаті Грузії.

Екс-голкіпер Дніпра Денис Шеліхов продовжить кар'єру у Грузії.

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Він підписав контакт із чемпіоном першості Сабуртало, угода розрахована на 2 роки. Про це написав його агент Іван Піроженко на своїй сторінці у Facebook.

Теги
Денис Шеліхов Денис Шеліхов Сабуртало Сабуртало
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