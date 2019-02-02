Шеліхов став гравцем Сабуртало

Німеччина — 2 лют 3228
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Айнтрахт – Борусія Д: прототип матчів з Шахтарем, карате-гол і підозра на травму феноменального суперника України
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Шальке – Борусія М: пряма трансляція, Коноплянка грає з перших хвилинНімеччина — 2 лют 1720
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Динамо у контрольному матчі розібралося із софійським ЦСКАУкраїна — 2 лют 3645
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Рибалка відзначився асистом за Сівасспор і вдруге поспіль став найкращим гравцем матчу в ТуреччиніТуреччина — 2 лют 1109
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Динамо – ЦСКА Софія: пряма трансляція контрольного матчуУкраїна — 2 лют 4055
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