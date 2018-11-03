Шелепницький: Не виключено, що рішення про звільнення Хацкевича вже прийнято

Колишній лідер збірної України Юрій Шелепницький поділився очікуваннями від матчу 14-го туру УПЛ Шахтар – Динамо.

Перед матчем шанси на успіх є у всіх. Щоб сказати, у кого вони більші, потрібно з точністю на сто відсотків знати кадрову ситуацію в командах – це дуже важливо.

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Відсутність Марлоса і Тайсона для Динамо – це інформація для роздумів. Киянам доведеться гадати, під кого готувати гру.

Чи звільнять Хацкевича у випадку поразки Динамо? Все може бути, і все залежить від президента Динамо. Не виключено, що рішення вже прийнято. Якщо кияни програють головному конкуренту, шанси на чемпіонство у них стануть мізерними. Тоді з новим тренером команді, звичайно, буде краще", – цитує Шелепницького видання footboom.

Поєдинок 14-го туру чемпіонату України Шахтар – Динамо відбудеться сьогодні, 3 листопада, початок о 17:00.

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