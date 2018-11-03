toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ШАХТАР - ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ АРСЕНАЛ - ЛІВЕРПУЛЬ

Шелепницький: Не виключено, що рішення про звільнення Хацкевича вже прийнято

11:49 425 Читать на русском
Шелепницький: Не виключено, що рішення про звільнення Хацкевича вже прийнято
Юрій Шелепницький / Фото з соцмереж

Колишній лідер збірної України Юрій Шелепницький поділився очікуваннями від матчу 14-го туру УПЛ Шахтар – Динамо.

Перед матчем шанси на успіх є у всіх. Щоб сказати, у кого вони більші, потрібно з точністю на сто відсотків знати кадрову ситуацію в командах – це дуже важливо.

"Шахтар також може сказати, що Динамо грає в антифутбол". Сенсаційний Львів, або Чому Хацкевич досі не подав у відставку

Відсутність Марлоса і Тайсона для Динамо – це інформація для роздумів. Киянам доведеться гадати, під кого готувати гру.

Чи звільнять Хацкевича у випадку поразки Динамо? Все може бути, і все залежить від президента Динамо. Не виключено, що рішення вже прийнято. Якщо кияни програють головному конкуренту, шанси на чемпіонство у них стануть мізерними. Тоді з новим тренером команді, звичайно, буде краще", – цитує Шелепницького видання footboom.

Поєдинок 14-го туру чемпіонату України Шахтар – Динамо відбудеться сьогодні, 3 листопада, початок о 17:00.

"Тимощук? Не хочу навіть його імені називати". Перший капітан збірної України грав проти Шукюра і двічі відмовляв Динамо

Україна14 тур

Шахтар - Динамо: Субота 03 листопада 2018

Шахтар
до матчу
4
год
:
5
хв
Динамо
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Шахтар Шахтар Динамо Динамо Олександр Хацкевич Олександр Хацкевич Юрій Шелепницький Шахтар - Динамо
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
4
год
:
5
хв
Шахтар
17:00
Динамо
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук