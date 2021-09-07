"Я завершив кар'єру у великому футболі в 2014 році, захищаючи кольори Металіста. Однак, не можна сказати, що після цього я повісив бутси на цвях, бо грав на аматорському рівні, зокрема, в чемпіонаті ААФУ за Вовчанськ.

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А останнім часом виступав у першості Дніпра за AM-ESTATE, навіть посіли перше місце. Там моїми одноклубниками були Руслан Ротань, Сергій Назаренко, Сергій Кравченко, які особливого представлення не потребують.

Коли перед початком сезону Вовчанськ очолив мій колишній партнер по Металісту Андрій Березовчук, то він і запропонував стати граючим тренером. Тим не менш, у Вовчанську поряд з кількома досвідченими футболістами, вистачає молоді. Після недовгих роздумів, я погодився", – поділився Шелаєв у інтерв'ю meta-ratings.

Зауважимо, що наразі хавбеку, в активі якого 36 матчів та один гол за збірну України, 44 роки. Він завершив професіональну кар'єру в 2014-му в Металісті. До цього виступав за Шахтар, Зорю, Дніпро та інші клуби.

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