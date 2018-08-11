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Шелаєв відновить кар'єру у складі Дніпра-1918

19:29 403 Читать на русском
Шелаєв відновить кар'єру у складі Дніпра-1918
Олег Шелаєв / Фото ФК Металіст

Колишній гравець Дніпра та Металіста Олег Шелаєв незабаром відновить кар'єру футболіста.

Про це повідомив один із засновників громадської організації Дніпро-1918 Євген Переверзев.

"На цьому етапі тренером сформовано склад, хлопці бойові. Є люди, які грали і у Другій лізі, і у Першій лізі. Є люди, які грали в Прем’єр-лізі у Чемпіонаті України.

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Великим плюсом є те, що Олег Шелаєв буде за нас грати. Людина загорілася ідеєю, йому це цікаво. Ми всі його добре знаємо, він наш великий друг, він готовий нас підтримувати у цьому плані. Для нас це величезна довіра з боку цієї людини", – розповів Переверзев в коментарі Брутальному футболу.

Нагадаємо, Шелаєв завершив професійну кар’єру футболіста у 2014 році в складі харківського Металіста.

У 2015 році він був призначений спортивним директором академії Дніпра.

У Дніпрі створили футбольний клуб Дніпро-1918

Теги
Друга ліга Дніпро-1918 Дніпро-1918 Олег Шелаєв Олег Шелаєв
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