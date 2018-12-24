Шелаєв: У Зорі міцний склад, що дозволяє з оптимізмом дивитись у майбутнє

Екс-гравець Зорі та збірної України Олег Шелаєв прокоментував гру команди в сезоні 2018/19.

"У Зорі досить міцний склад, тому команда дивиться з оптимізмом у майбутнє. Невдалий старт підопічні Юрія Вернидуба компенсували впевненою грою по ходу сезону. Перед зимовою паузою набрали хороший хід, що дозволило підібратися до третього місця.

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Караваєв зіграв на своєму рівні. В команді два хороших крайніх захисники – Михайличенко і Тимчик, своєю грою вони підтверджують перспективу на майбутнє. Обидва перебувають в оренді і приносять велику користь для команди. Більш впевнено став грати Сваток. Гарне придбання в особі воротаря Луїса Філіпе, він не раз доводив, що на нього можна розраховувати. Сподобався нападник Майборода, у якого є шанс закріпитися в основному складі.

В першу чергу потрібно підсилити лінію нападу. Якщо врахувати, що Михайличенко і Тимчик можуть влітку повернутися в Динамо з оренди, то вже зараз потрібно думати над цією проблемою. Також якщо когось продадуть (а Зоря це робити вміє), постане питання про заміну на позицію втраченого гравця", – цитує Шелаєва ua-football.

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