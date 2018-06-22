Шелаєв: Очікую появи нових зірок на ЧС-2018

Колишній півзахисник збірної України Олег Шелаєв поділився очікуваннями від чемпіонату світу-2018.

"Чекаю появи нових зірок. Перш за все, в складах африканських і латиноамериканських команд. З європейських збірних мене цікавить Бельгія, у якій дуже багато цікавих виконавців.

Фаворити чемпіонату світу одні й ті ж. Однак на цій світовій першості я б віддав перевагу Франції, Німеччині і, мабуть, Бельгії.

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Судячи з минулих або, точніше сказати, недавніх виступів латиноамериканських грандів – збірних Бразилії і Аргентини, на ЧС-2018 вони титул не виграють. Непереконливо нині виглядають ці команди.

Це змагання, яке проходить нечасто і потрапляєш туди також рідко. Тому на чемпіонаті світу завжди багато емоцій. До того ж, це швидкоплинний турнір, під час якого велике значення має бажання перемагати. Комусь емоції допомагають, іншим заважають, і вони втрачають все. Але я на чемпіонаті світу бачив, як люди готуються, як б'ються за кожен м'яч – це багато чого варте", – цитує Шелаєва Команда 1.