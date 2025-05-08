Шеффілд Юнайтед переграв Брістоль Сіті (3:0) у півфіналі Чемпіоншипу за вихід в АПЛ. Результат та огляд зустрічі – в цій новині на "Футбол 24".

Півфінал Чемпіоншипу

Брістоль Сіті – Шеффілд Юнайтед – 0:3

Голи: Берроуз, 45+3 (пен), Брукс, 73, О'Хара, 79

Вилучення: Дікі, 45 (Брістоль)

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Шеффілд у першому матчі півфіналу Чемпіоншипу розібрався з Брістолем. До кінця першого тайму обом командам було важко забити. Господарі мали абсолютну перевагу у володінні, але якраз "клинки" діяли гостріше.

Відкрити рахунок вдалося з пенальті. Дікі сфолив, а арбітр вказав на позначку. Берроуз без проблем реалізував 11-метровий. По перерві Шеффілд намагався дотиснути Брістоль. Голи забили перед фінальним свистком. Спочатку відзначився Брукс, а потім О'Хара.

Матч-відповідь між командами відбудеться 12 травня.

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