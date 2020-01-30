Шеффілд Юнайтед здійснив свій рекордний трансфер – хавбек, який у минулому сезоні феєрив разом з Маліновським

Шеффілд Юнайтед підсилив лінію півзахисту за день до закриття трансферного вікна у Англії.

"Клинки" на своєму офіційному сайті оголосили про підписання півзахисника Сандера Берге з Генка.

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Жодних подробиць трансферу клуб не повідомляє, однак підкреслюється, що норвежець став найдорожчим придбанням у історії Шеффілд Юнайтед. За неофіційними даними, Генк отримав за Берге 20,8 млн фунтів. Влітку 2019 року "клинки" встановлювали свій попередній рекорд – 20 млн фунтів за Олівера Макберні зі Суонсі.

Берге провів за Генк 98 матчів і відзначився шістьма голами. У минулому сезоні 21-річний норвежець разом з Русланом Маліновським були ключовими гравцями центра поля у Генка, який здобув золоті медалі чемпіонату Бельгії.

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