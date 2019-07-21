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Шеффілд Юнайтед за рекордну суму підписав форварда Борнмута Муссе

16:15 24 Читать на русском
Шеффілд Юнайтед за рекордну суму підписав форварда Борнмута Муссе
Ліс Муссе / ФК Шеффілд Юнайтед

Новачок АПЛ Шеффілд Юнайтед офіційно оформив трансфер нападника Ліса Муссе.

Французький форвард перейшов у Шеффілд Юнайтед, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Після успішного проходження медогляду Муссе підписав 3-річний контракт із "клинками". Орієнтовна вартість трансферу нападника – 10 млн фунтів. Це робить його найдорожчим придбанням в історії команди з Південного Йоркшира.

Ліс Муссе є вихованцем Гавра. У Борнмуті він провів 3 сезони, за які встиг провести 58 матчів в АПЛ, у яких забив 3 м'ячі.

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Шеффілд Юнайтед Шеффілд Юнайтед Англія Трансфери Борнмут Борнмут Ліс Муссе Ліс Муссе Трансфери Чемпіонату Англії
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