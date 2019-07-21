Шеффілд Юнайтед за рекордну суму підписав форварда Борнмута Муссе

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Динамо – Колос: пряма онлайн-трансляція матчуУкраїна — 15:50 653
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Переможець пари Зоря – Будучность буде сіяним у 3-му раунді кваліфікації Ліги Європи, Маріуполь – несіянимЛіга Європи — 14:15 510
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Динамо не зуміло перемогти Оболонь-Бровар: красивий гол Цітаішвілі, бліді пів години для молоді, центральна роль КадіріУкраїна — 13:26 2645
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"Зідан – це ганьба", – агент Бейла жорстко наїхав на тренера через імовірний трансфер валлійцяІспанія — 13:03 1715