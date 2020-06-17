Шеффілд Юнайтед втратив чистий гол через технології – АПЛ повернулася курйозним скандалом

Перший після вимушеної паузи матч в англійській Прем'єр-лізі ризикує стати скандальним через незарахований гол Шеффілд Юнайтед під завісу першого тайму виїзного матчу проти бірмінгемської Астон Вілли.

Після подачі зі штрафного кіпер "вілланів" Ер'ян Ніланд завалився із м'ячем у власні ворота після зіткнення з партнером по команді.

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Проте, суддівська бригада на чолі з Майклом Олівером не зафіксувала гол. Арбітр пояснив гравцям Шеффілда, що не отримав сигнал від системи Hawk-eye, яка повинна відстежувати, чи пересік м'яч лінію воріт повністю. Але навіть звичайні відеоповтори показали, що воротар заніс м'яч у ворота повністю. Але помічники Олівера, які працюють із VAR, теж не просигналізували йому про гол.

У британських медіа з'явилася інформація, що у роботі Hawk-eye стався збій, а сигнал про взяття воріт бригада арбітрів отримала вже в роздягальні.