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Шеффілд Юнайтед втратив чистий гол через технології – АПЛ повернулася курйозним скандалом

21:35 - Читать на русском
Шеффілд Юнайтед втратив чистий гол через технології – АПЛ повернулася курйозним скандалом
Саме той епізод / офіційний сайт АПЛ

Перший після вимушеної паузи матч в англійській Прем'єр-лізі ризикує стати скандальним через незарахований гол Шеффілд Юнайтед під завісу першого тайму виїзного матчу проти бірмінгемської Астон Вілли.

 

Після подачі зі штрафного кіпер "вілланів" Ер'ян Ніланд завалився із м'ячем у власні ворота після зіткнення з партнером по команді.

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Проте, суддівська бригада на чолі з Майклом Олівером не зафіксувала гол. Арбітр пояснив гравцям Шеффілда, що не отримав сигнал від системи Hawk-eye, яка повинна відстежувати, чи пересік м'яч лінію воріт повністю. Але навіть звичайні відеоповтори показали, що воротар заніс м'яч у ворота повністю. Але помічники Олівера, які працюють із VAR, теж не просигналізували йому про гол.

У британських медіа з'явилася інформація, що у роботі Hawk-eye стався збій, а сигнал про взяття воріт бригада арбітрів отримала вже в роздягальні.

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Теги
Англія Арбітри Відеоасистент арбітра (VAR) Відеоновини Шеффілд Юнайтед Шеффілд Юнайтед Астон Вілла - Шеффілд Юнайтед Астон Вілла Астон Вілла Ер'ян Ер'ян Ніланд Майкл Майкл Олівер футбольні курйози
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