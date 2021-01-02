Шеффілд Юнайтед встановив шокуючий антирекорд АПЛ
23:14 - Читать на русском
Поразка Шеффілд Юнайтед продовжила жахливу серію "клинків" у поточному чемпіонаті Англії.
Матч із Крістал Пелас став 17-м поспіль у поточному сезоні, де Шеффілд Юнайтед не зміг здобути перемогу, повідомляє Opta.
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Попереднє антидосягнення належало Квінз Парк Рейнджерс, який у сезоні 2012/13 не перемагав 16 турів поспіль.
Зазначимо, що Шеффілд є головним претендентом на виліт, маючи лише 2 очки в активі після 17 турів.
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