Шеффілд Юнайтед встановив унікальне досягнення в матчі АПЛ – подібне трапилось вперше за 119-річну історію клубу

Шеффілд Юнайтед переміг Брайтон у матчі 18-го туру АПЛ та встановив історичне досягнення.
Перемога Шеффілд Юнайтед над Брайтоном продовжила безпрограшну серію "клинків" до 9 матчів, повідомляє офіційний сайт клубу.
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Таким чином, Шеффілд вперше за 119-річну історію клубу не програв у 9-ти поспіль виїзних поєдинках в чемпіонаті.
Нагадаємо, Шеффілд Юнайтед мінімально здолав Брайтон (1:0) та піднявся на 5 сходинку турнірної таблиці АПЛ.
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