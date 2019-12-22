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Шеффілд Юнайтед встановив унікальне досягнення в матчі АПЛ – подібне трапилось вперше за 119-річну історію клубу

19:03 449 Читать на русском
Шеффілд Юнайтед встановив унікальне досягнення в матчі АПЛ – подібне трапилось вперше за 119-річну історію клубу
Гравці Шеффілд Юнайтед / твіттер Шеффілд Юнайтед

Шеффілд Юнайтед переміг Брайтон у матчі 18-го туру АПЛ та встановив історичне досягнення.

 
Олівер Макберні 23’
23’ Олівер Макберні

Перемога Шеффілд Юнайтед над Брайтоном продовжила безпрограшну серію "клинків" до 9 матчів, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Таким чином, Шеффілд вперше за 119-річну історію клубу не програв у 9-ти поспіль виїзних поєдинках в чемпіонаті.

Нагадаємо, Шеффілд Юнайтед мінімально здолав Брайтон (1:0) та піднявся на 5 сходинку турнірної таблиці АПЛ.

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Англія Шеффілд Юнайтед Шеффілд Юнайтед Брайтон - Шеффілд Юнайтед
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