Шеффілд Юнайтед встановив унікальне досягнення в матчі АПЛ – подібне трапилось вперше за 119-річну історію клубу

1-1 Bournemouth



2-2 Chelsea



2-0 Everton



0-0 Watford



1-1 West Ham



1-1 Tottenham



1-1 Wolves



2-1 Norwich



1-0 Brighton



Unbeaten in our opening 9 league away games for the first time in 119 years! Bladesmen pic.twitter.com/2xSs54iWk3