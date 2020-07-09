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Ліверпуль впевнено переграв Брайтон, Шеффілд Юнайтед у доданий час вирвав перемогу у Вулверхемптона: 34 тур АПЛ, середа

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Ліверпуль впевнено переграв Брайтон, Шеффілд Юнайтед у доданий час вирвав перемогу у Вулверхемптона: 34 тур АПЛ, середа
Брайтон – Ліверпуль – 1:3 / Premierleague.com

У середу у 34-му турі чемпіонату Англії відбулось кілька матчів. Рахунок та звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2019/20, 34-й тур

Шеффілд Юнайтед – Вулверхемптон – 1:0

Гол: Іган, 90+4

Брайтон – Ліверпуль – 1:3

Голи: Троссар, 45 – Салах, 6, 76, Хендерсон, 8

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Міцний середняк англійської першості Шеффілд Юнайтед приймав Вулверхемптон. Підопічні Нуну Ешпіріту Санту йшли у турнірній таблиці АПЛ другими після Ліверпуля за кількістю поразок і мали непогані шанси фінішувати після закінчення сезону у єврокубковій зоні.

"Вовки" в обох таймах володіли незначною перевагою, однак захист суперника не давав змоги прицільно пробивати. Матч котився до логічної безгольової нічиєї, аж раптом на четвертій доданій хвилині "клинки" забили: банальний навіс з кутового і Джон Іган, вистрибнувши вище за інших, переправив круглого у ворота. Несподівана поразка Вулверхемптона, яка може коштувати згодом місця у єврокубках.

Ліверпуль вже на початку матчу розпакував ворота Брайтона. Набі Кейта на підступах до карного майданчика суперника пресингував захисника, відібрав у нього м'яч і відкинув на Мохамеда Салаха, який вже на всіх парах мчав до району одинадцятиметрової позначки. Після удару єгиптянина рахунок став 1:0. А за дві хвилини Джордан Хендерсон потужним ударом з-за меж штрафного подвоїв перевагу мерсисайдців.

На останній хвилині першого тайму Тарік Лемпті протягнув м'яч правим флангом і прострілив на Леандро Троссара, який зльоту замкнув передачу і зберіг інтригу на другу сорокап'ятихвилинку. По перерві дубль на свій рахунок записав Салах – єгипетський форвард грамотно підставив голову після подачі з кутового і перевів м'яча у сітку. Цей гол став останнім у матчі.

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Англія АПЛ Брайтон Брайтон Ліверпуль Ліверпуль Вулверхемптон Вулверхемптон Шеффілд Юнайтед Шеффілд Юнайтед
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