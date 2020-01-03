Шеффілд Юнайтед підписав колишнього хавбека збірної Англії та Манчестер Сіті Родвелла

Шеффілд Юнайтед здійснив своє перше підписання зимового трансферного вікна.

До клубу на правах вільного агента приєднався півзахисник Джек Родвелл, інформує офіційний сайт "клинків".

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Угода 28-річного новачка розрахована до кінця поточного сезону. Останнім клубом Родвелла був представник Чемпіоншипу Блекберн, який він покинув влітку, однак за пів року так і не знайшов собі нове місце роботи. До цього хавбек виступав за Сандерленд, Манчестер Сіті та Евертон. Також в його активі 3 матчі у складі збірної Англії.

Нагадаємо, після 21 туру Шеффілд Юнайтед посідає восьму сходинку АПЛ – в активі новачка еліти 29 очок.

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