toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ТРАНСФЕРИ АНГЛІЯ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Шеффілд Юнайтед підписав колишнього хавбека збірної Англії та Манчестер Сіті Родвелла

15:38 272 Читать на русском
Шеффілд Юнайтед підписав колишнього хавбека збірної Англії та Манчестер Сіті Родвелла
Джек Родвелл / Сайт Шеффілд Юнайтед

Шеффілд Юнайтед здійснив своє перше підписання зимового трансферного вікна.

До клубу на правах вільного агента приєднався півзахисник Джек Родвелл, інформує офіційний сайт "клинків".

Манчестер Юнайтед, Манчестер Сіті і Тоттенхем вишикувались в чергу за зіркою Норвіча

Угода 28-річного новачка розрахована до кінця поточного сезону. Останнім клубом Родвелла був представник Чемпіоншипу Блекберн, який він покинув влітку, однак за пів року так і не знайшов собі нове місце роботи. До цього хавбек виступав за Сандерленд, Манчестер Сіті та Евертон. Також в його активі 3 матчі у складі збірної Англії.

Нагадаємо, після 21 туру Шеффілд Юнайтед посідає восьму сходинку АПЛ – в активі новачка еліти 29 очок.

"Мій дід помер у 1972-му, але виглядає краще": ровесник Роналду шокував світ своїм виглядом – мораль від легенди Динамо

blog_ava
Артем Фаворов продовжить кар'єру в Академії Пушкаша, – ЗМІ
08:26
5827
Теги
Трансфери Трансфери Чемпіонату Англії Джек Родвелл Джек Родвелл Шеффілд Юнайтед Шеффілд Юнайтед Англія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
4
год
:
10
хв
Вальядолід
20:00
Леганес
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук