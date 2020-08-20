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Шеффілд Юнайтед підписав голкіпера Борнмута за 20 млн євро

00:25 - Читать на русском
Шеффілд Юнайтед підписав голкіпера Борнмута за 20 млн євро
Арон Ремсдейл / Фото ФК Борнмут

Англійський голкіпер Арон Ремсдейл відтепер захищатиме кольори Шеффілд Юнайтед.

Арон Ремсдейл підписав контракт з Шеффілд Юнайтед терміном на 4 роки, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Борнмут отримав за свого 22-річного голкіпера близько 20 млн євро. Варто відзначити, що Арон є вихованцем Шеффілд Юнайтед, у 2017-му "вишні" придбали воротаря за 1 млн.

У минулому сезоні АПЛ Ремсдейл провів 37 матчів, в яких пропустив 62 голи.

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Теги
Шеффілд Юнайтед Шеффілд Юнайтед Англія Трансфери Борнмут Борнмут Трансфери Чемпіонату Англії Арон Арон Ремсдейл
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