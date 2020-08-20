Шеффілд Юнайтед підписав голкіпера Борнмута за 20 млн євро

Арон Ремсдейл підписав контракт з Шеффілд Юнайтед терміном на 4 роки, повідомляє офіційний сайт клубу.

Хау покинув Борнмут – виліт з АПЛ розірвав 8-річний союз тренера і клубу

Борнмут отримав за свого 22-річного голкіпера близько 20 млн євро. Варто відзначити, що Арон є вихованцем Шеффілд Юнайтед, у 2017-му "вишні" придбали воротаря за 1 млн.

У минулому сезоні АПЛ Ремсдейл провів 37 матчів, в яких пропустив 62 голи.

Ярмоленко врізався у пам'ять фанам Вест Хема, туманне майбутнє Зінченка, Ліверпуль втілив мрію – ревю сезону АПЛ