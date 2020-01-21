Шеффілд Юнайтед підписав екс-оборонця Ліверпуля Робінсона

Вихованець англійського Ліверпуля Джек Робінсон став гравцем Шеффілд Юнайтед.

На Бремолл Лейн лівий бек перебрався із Ноттінгем Форест. Про трансфер оголосив офіційний сайт "клинків".

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Робінсон підписав із шеффілдцями контракт на 2,5 роки. Він став другим придбанням Юнайтед у січні після зіркового Джека Родвелла. Вартість переходу наразі невідома.

У нинішньому сезоні Джек Робінсон провів 19 матчів у всіх турнірах. Оборонець є вихованцем Ліверпуля. Також він виступав за Вулверхемптон, Блекпул, Квінз Парк Рейнджерс і Хаддерсфілд.