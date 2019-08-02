Шеффілд Юнайтед оновив власний трансферний рекорд – підписаний лідер Суонсі

Новачок АПЛ Шеффілд Юнайтед підписав форварда Олівера Макберні. Раніше він захищав кольори Суонсі.

"Клинки" підписали найкращого бомбардира валлійського клубу, повідомляє офіційний сайт Шеффілд Юнайтед.

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Макберні підписав із новачками Прем'єр-ліги контракт на 4 роки. Суонсі отримає за трансфер орієнтовно 20 млн фунтів. Ця сума є рекордною для Юнайтед. У липні клуб підписав форварда Борнмута Муссе за вдвічі меншу суму.

У минулому сезоні Олівер Макберні провів 42 матчі в Чемпіоншипі, в яких забив 22 м'ячі. Раніше шотландець захищав кольори Бредфорда, Честера, Ньюпорта, Брістоль Роверз і Барнслі.