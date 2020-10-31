Шеффілд традиційно не планував здаватися на поталу фавориту. Проте Ман Сіті все ж володів перевагою і закономірно відкрив рахунок на 28-й хвилині. Кайл Вокер класно вистрілив здалеку точно у кут воріт. Цей гол так і залишився єдиним у цій грі.

Манчестер Сіті без Зінченка здолав Шеффілд Юнайтед з антирекордом при Гвардіолі – конкурент українця став найкращим

Перемога принесла команді Пепа Гвардіоли чергові три очки і дозволила піднятися на 7-ме місце в турнірній таблиці. Шеффілд залишився передостаннім.