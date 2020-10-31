Гармата Вокера у відеоогляді матчу Шеффілд Юнайтед – Манчестер Сіті
17:35 - Читать на русском
Шеффілд Юнайтед поступився Манчестер Сіті у 7 турі АПЛ. Дивіться відео гола та огляд матчу Шеффілд Юнайтед – Манчестер Сіті.
завершено
28’ Кайл Вокер
Шеффілд традиційно не планував здаватися на поталу фавориту. Проте Ман Сіті все ж володів перевагою і закономірно відкрив рахунок на 28-й хвилині. Кайл Вокер класно вистрілив здалеку точно у кут воріт. Цей гол так і залишився єдиним у цій грі.
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Перемога принесла команді Пепа Гвардіоли чергові три очки і дозволила піднятися на 7-ме місце в турнірній таблиці. Шеффілд залишився передостаннім.
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