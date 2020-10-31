Шеффілд Юнайтед та Манчестер Сіті з'ясовували сильнішого в 7-му турі АПЛ (0:1). Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Матч і онлайн-трансляція Шеффілд Юнайтед – Манчестер Сіті стартував о 14:30 за Києвом. Обидві команди невдало розпочали чемпіонат – "містяни" у 5-ти зіграних матчах виграли лише двічі та на момент початку поєдинку розмістилися у другому десятку турнірної таблиці (13 позиція). Шеффілд Юнайтед теж не вражає – після вдалого сезону 2019/20 "клинки" посідали передостаннє місце, набравши жалюгідний 1 бал у 6-ти поєдинках.

Олександр Зінченко розпочав поєдинок у запасі, а на позиції лівого захисника вийшов Жоау Канселу. В минулому турі українець провів свій перший матч у сезоні, вийшовши на заміну у грі з Вест Хемом. Посеред тижня Зінченко вийшов у старті на поєдинок Ліги чемпіонів проти Марселя та був замінений у другому таймі.

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Перший гострий момент виник на 8-й хвилині біля воріт господарів. Ферран Торрес пробивав головою після подачі Канселу – Ремсдейл зіграв надійно, відбивши м'яч. Добивання Стерлінга заблокували захисники. Ляпорт замикав подачу з кутового – повз ворота. Сіті продовжував тиснути. Тепер вже Родрі розрядив свою гармату метрів з 30-ти. Ремсдейл зіграв не надто впевнено, але все ж парирував м'яч, який летів по центру воріт.

Ферран Торрес, який діяв у центрі атаки, замикав простріл Стерлінга. Голкіпер зумів нейтралізувати загрозу. Ще одна швидка атака завершилася неточним пострілом Мареза з меж штрафного.

На 28-й хвилині "містяни" досягли свого. Кайл Вокер потужним ударом здалеку влучив у дальній нижній кут. Ідеальне виконання – сильно, низом, по слизькому газону та ще й у саму "шістку". Ман Сіті заслужено повів у рахунку.

Де Брюйне оригінально виконав штрафний, покотивши м'яч під стінкою, яка підстрибнула. Ремсдейл був готовий до такої витівки бельгійця. Лише на 35-й хвилині Шеффілд Юнайтед чи не вперше наблизився до воріт Едерсона, але два поспіль кутових не принесли загрози. Знову спрацювала колишня зв'язка Валенсії – Канселу навісив, Ферран пробив з льоту, але влучив у захисника. Зрештою, перший тайм так і завершився з мінімальною перевагою гостей.

По перерві підопічні Гвардіоли не збавили обертів. Небезпечно пробивав Де Брюйне, але трішки не влучив. Удар Мареза зі штрафного парирував Ремсдейл, потягнувши м'яч з нижнього кута. "Клинки" відповіли атакою правим флангом, проте Едерсон перервав хороший простріл у центр штрафного.

На 70-й хвилині Шеффілд Юнайтед втратив вбивчий момент. Ландстрем з меж штрафного у дотик замикав простріл з лівого флангу – вище! Де Брюйне ефектним пасом знайшов Стерлінга поблизу воріт господарів. Той хитнув захисника та міг бити сам, але вирішив покотити на партнера – перехопили.

Лише на 81-й хвилині Гвардіола провів першу заміну. Замість Феррана Торреса вийшов Філ Фоден. Бернарду на швидкості увірвався у штрафний та влучив точно у воротаря. І тут же наставник "містян" зняв Мареза, випустивши Гюндогана. Зінченко так і залишився на лаві запасних до фінального свистка.

Найкращими у поєдинку стали флангові захисники Ман Сіті. Кайл Вокер забив переможний гол, а Канселу регулярно загострював ситуацію на лівому фланзі. Цікаво, що "містяни" під керівництвом Гвардіоли вперше не забивають більше одного гола в 4-х поєдинках АПЛ поспіль. Втім, і цього вистачило для перемоги. Манчестер Сіті набрав 11 очок та піднявся на 7 місце. Шеффілд Юнайтед з одним пунктом залишився передостаннім.