Шеффілд втримав нічию з Астон Віллою на виїзді – гостям не зарахували чистий гол

В першому матчі після повернення АПЛ Шеффілд не зміг переграти Астон Віллу.

Астон Вілла веде відчайдушну боротьбу за виживання, а Шеффілд у не менш щільній боротьбі претендує навіть на Лігу чемпіонів, тож рубка очікувалась серйозна. Втім, у першому таймі на полі була лише бірмінгемська команда – гості ж не завдали жодного удару, окрім неточного замикання Ігана на 2-й хвилині. "Віллани" явно переважали в активності – на 4-й та 16-й хвилинах Іган і Хуріхейн стріляли в площину з меж штрафного, ще трійко разів господарі замикали подачі з кутового ударами метрів з шести (неточно).

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Найбільш скандальний епізод зустрічі стався на 42-й хвилині, коли голкіпер Астон Вілли спіймав подачу на дальню стійку, однак завалився разом з нею у ворота. Гол був очевидний, але у арбітра Майкла Олівера не спрацювала технологія GoalLine – вона просигналізувала перетин лінії аж у перерві поєдинку! Шеффілд не отримав чистий гол.

Другий тайм проходив у тому ж руслі. У Астон Вілли пройшло три вдари в площину з близьких дистанцій і ще один неточний – Шеффілд же не відповідав нічим аж до 69-ї хвилини, коли Макберні дали пробити метрів з п'яти після кутового (голкіпер впорався). В наступні 20 хвилин нічого цікавого на полі не виникало, хоча Астон Вілла все так же була активнішою. Зрештою, фінальний свисток зафіксував нульову нічию.

Таким чином, Шеффілд, набравши 44 очки, обійшов Вулверхемптон і піднявся на шосту сходинку в турнірній таблиці. Астон Вілла, маючи в активі всього 26 пунктів, тримається на передостанній позиції. До виходу із зони вильоту бірмінгемцям не вистачає одного залікового балу.

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