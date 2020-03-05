Шеффілд Венсдей – Манчестер Сіті – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Шеффілд Венсдей приймав Манчестер Сіті в рамках 1/8 фіналу Кубка Англії. Дивіться відео гола та огляд матчу Шеффілд Венсдей – Манчестер Сіті.

Скромний представник Чемпіоншипу Шеффілд Венсдей може гордитись результатом матчу проти чинного чемпіона Англії, але аж ніяк не своєю грою.

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Гості майже не віддавали м'яч супернику протягом усього поєдинку. На 53-й хвилині Менді розрізним пасом знайшов у штрафному майданчику суперника Агуеро, а аргентинець забив єдиний і переможний м'яч у зустрічі.

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