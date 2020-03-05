toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Англія
ЛІГА НАЦІЙ ЗБІРНА УКРАЇНИ ШАХТАР - СК ДНІПРО-1 УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Шеффілд Венсдей – Манчестер Сіті – 0:1 – відео гола та огляд матчу

00:50 93 Читать на русском
Шеффілд Венсдей – Манчестер Сіті – 0:1 – відео гола та огляд матчу
Шеффілд Венсдей – Манчестер Сіті – відео гола та огляд матчу / Фото Манчестер Сіті

Шеффілд Венсдей приймав Манчестер Сіті в рамках 1/8 фіналу Кубка Англії. Дивіться відео гола та огляд матчу Шеффілд Венсдей – Манчестер Сіті.

 
Серхіо Агуеро 53’
53’ Серхіо Агуеро

Скромний представник Чемпіоншипу Шеффілд Венсдей може гордитись результатом матчу проти чинного чемпіона Англії, але аж ніяк не своєю грою.

Манчестер Сіті – Арсенал: відома нова дата матчу команди Зінченка

Гості майже не віддавали м'яч супернику протягом усього поєдинку. На 53-й хвилині Менді розрізним пасом знайшов у штрафному майданчику суперника Агуеро, а аргентинець забив єдиний і переможний м'яч у зустрічі.

Манчестер Сіті крокує у чвертьфінал за черговим трофеєм.

Манчестер Сіті пройшов Шеффілд Венсдей у Кубку Англії – конкурент Зінченка створив вирішальний гол і став найкращим

blog_ava
Екс-форвард Шахтаря підписав контракт із сенсаційним чемпіоном Польщі
4 березня
8468
Теги
Англія Відеоновини Кубок Англії 2019/20 Манчестер Сіті Манчестер Сіті Шеффілд Венсдей Шеффілд Венсдей Шеффілд Венсдей - Манчестер Сіті
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
19
год
:
14
хв
Дербі Каунті
21:45
Манчестер Юнайтед
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук