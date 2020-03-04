Манчестер Сіті пройшов Шеффілд Венсдей у Кубку Англії – конкурент Зінченка створив вирішальний гол і став найкращим

"Містяни" переграли представника Чемпіоншипа в 1/8 фіналу Кубка Англії з рахунком 0:1. Огляд матчу Шеффілд Венсдей – Манчестер Сіті читайте на "Футбол 24".

На вихідних Олександр Зінченко повернувся в основу Манчестер Сіті та завоював з командою Кубок ліги. На матч Кубка Англії знову очікувалася поява українця, однак Пеп Гвардіола довірив лівий фланг оборони його конкуренту Бенжамену Менді. Загалом "містяни" виставили проти Шеффілд Венсдей бойовий склад – відчувалася відсутність хіба що де Брюйне та Стерлінга.

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Манчестер Сіті відразу взяв м'яч під контроль, але нічого осмисленого створити не міг. Натомість господарі організували перший небезпечний момент у поєдинку – Мьорфі справа проскочив Менді та Давіда Сілву, після чого підкручував у дальній кут. Трішки забракло влучності.

Гості повністю вели гру, зберігали 80% володіння м'ячем. Шеффілд Венсдей щільно оборонявся на власній половині, діючи виключно на стримування опонента. Виходило непогано, адже стовідсоткових шансів у "містян" не було. Після удару головою від Жезуса м'яч розминувся зі стійкою, а після пострілу Мареза – полетів далеко над поперечиною.

Головною зброєю Манчестер Сіті в таких умовах стали стандарти Мареза. Алжирець двічі класно подавав зі штрафного на голову Отаменді. Той двічі вигравав другий поверх, однак забити ніяк не вдавалося – в одному випадків "сов" врятував каркас воріт. Стоунза також вивели на позицію, але його хитрий удар головою з гострого кута не став результативним.

У другому таймі картина матчу не змінилася: Манчестер тиснув, Шеффілд терпів. Гості на перших хвилинах після перерви могли забивати не раз. Агуеро та Бернарду Сілва завершили перспективні атаки слабкими ударами. Нічого особливого, але принаймні хлопці Гвардіоли почали влучати в площину.

Сіті намагався розтягувати андердога. Важливу роль у цьому грав Менді, який завжди зберігав ширину на лівому фланзі та ефективно використовував вільний простір. Спершу француз розрядив потужну гармату – голкіпер кінчиками пальців перевів м'яч у поперечину.

А згодом Бенжамен видав класний вертикальний пас у штрафний майданчик на Агуеро, розрізавши всю оборону. Серхіо відкрив рахунок у зустрічі (була підозра на офсайд, але VAR на матчі не працював). Їхня зв'язка виглядала дуже непогано – Менді постійно шукав попереду Куна, щоб віддати пас на загострення.

Загалом тактика Манчестер Сіті суттєво відрізняється, коли лівий фланг оборони закривають Зінченко чи Менді. Українець активніше бере участь у розіграші м'яча – з ним команда стягує суперника на цю половину поля та різко переводить на протилежну. Француз же значно більше налаштований на загострення – йому навпаки звільняють зони для кросів і передач під удар.

Сьогодні Менді в атаці виглядав пристойно, а в обороні його просто не перевірили. Статистичний портал SofaScore визначив його найкращим гравцем матчу! Наступний поєдинок Манчестер Сіті проведе в неділю проти Манчестер Юнайтед. У Зінченка менше шансів потрапити в основу, ніж у його веселого партнера. Скоріш за все, в дербі гратиме Менді, а Сашку доведеться чекати Ліги чемпіонів і Реала.

У нинішньому матчі підопічні Гвардіоли так і не дозволили Шеффілд Венсдей щось створити біля власних воріт. Втім, самі також не забили навіть другого гола. Марез з регулярністю в 10 хвилин завдавав гострих ударів, однак деякі були неточними, деякі брав голкіпер. Міг забивати Родрі, але й тут воротар був на висоті.

Наприкінці зустрічі Шеффілд Венсдей спробував увімкнути високий пресинг і врятувати матч, але помилками зіркових суперників команда Гаррі Монка не скористалася. Манчестер Сіті обмежився мінімальною перемогою та вийшов у чвертьфінал Кубка Англії.

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