Вест Хем в рамках 21-го туру АПЛ 2023/24 не зміг перемогти Шеффілд Юнайтед (2:2). Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Шеффілд лежав на дні таблиці, не знаючи перемог протягом чотирьох турів і відставши від рятівної 17-ї сходинки на вісім очок. За таких умов навіть нічия у домашці з Вест Хемом була неприпустимою, однак вже на 28-й хвилині "блейдс" пропустили гол – це Корне розстріляв ворота з близької відстані, зігравши на добиванні після заблокованого удару Інгза.

Манчестер Юнайтед переманив з Ман Сіті топ-фахівця, який раніше працював у Барселоні

Таким чином, Шеффілд пропустив 50 голів за 21 матч АПЛ. Гірший темп пропуску голів у турнірі демонстрував тільки Барнслі (50 за 19 турів) – і це трапилось аж у сезоні 1997/98. Втім, господарі змогли відігратись перед перервою зусиллями Бреретона. Бен став 10-м чилійцем, якому вдалося відзначитись у АПЛ, і першим після Алексіса Санчеса (востаннє забивав у 2018-му).

Нічийний рахунок тримався довго. В якусь мить здалося, що "блейдс" вдасться зачепитись за очки, однак на 78-й хвилині вони привезли собі пенальті. Ворд-Праус впевнено його реалізував – 1:2! Вест Хем вирвався уперед, не відпускаючи результат до самого кінця основого часу й до кінця шести компенсованих хвилин.

Втім, в ендшпілі зустрічі команди отримали по вилученню, тож довелося переграти трохи більше. І на 8-й компенсованій Шеффілд добився грандіозного успіху, заробивши пенальті – це голкіпер Ареоля сфолив, та ще й отримав травму. Замість нього вийшов Фабіанскі, однак врятувати від голу Макберні з пенальті Лукашу не вдалося. 2:2!

Одразу після цього Вест Хем пішов у атаку й претендував на своє пенальті. Ахмедходжіч прихопив Боуена й разом з ним впав у штрафному, але арбітр проігнорував епізод. У підсумку, фінальний свисток зафіксував бойову нічию.

Підопічні Девіда Мойєса набрали 35 очок, залишившись на шостій позиції у турнірній таблиці. Наблизитись до зони ЛЧ "молотобійцям" не вдалося – вона залишилась на відстані восьми очок. Шеффілд – двадцятий.

Образа на Марадону, кава з Гонгадзе, рабське нутро Кличка – інтерв'ю з тенором-універсалом "Піккардійської терції"