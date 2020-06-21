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Шеф-кухар збірної України назвав топ-5 найпопулярніших страв у Шахтарі

10:43 - Читать на русском
Шеф-кухар збірної України назвав топ-5 найпопулярніших страв у Шахтарі
Любомир Тошич / ФК Шахтар

Головний кухар збірної України та донецького Шахтаря Любомир Тошич розповів про смаки "гірників".

"Смаки у всіх різні і про них не сперечаються. Але лосось – поза конкуренцією. Також курка і індичка у різних варіантах приготування.

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З гарнірів – різотто, паста, гречка. Також різні салати, борщ, курячий суп, крем-супи. Ось це фаворити", – сказав Тошич у коментарі виданню Tribuna.

Нагадаємо, Любомир народився у Сербії, але останні 15 років живе в Україні. У 2012-2017 роках він був шеф-кухарем Дніпра. Зараз готує для Шахтаря і збірної України.

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Теги
Шахтар Шахтар Україна Україна Збірна України
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