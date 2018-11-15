Шеф-кухар Шахтаря: Бразильці їдять гречку, борщ, вінегрет

Шеф-кухар Шахтаря розповів про кулінарні смаки бразильців "гірників".

"Які страви переважають у нашому меню? Кухня змішана – як українська, так і європейська. Бразильці дуже швидко звикають до нашого меню. Борщ їдять, гречку, вінегрет, сало не давав, але, сумніваюся, що вони б його їли.

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Примхливих в цьому плані хлопців немає. Африканські футболісти не їдять нічого, пов'язаного зі свининою, навіть шинку", – цитує шеф-кухаря Шахтаря iSport.

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