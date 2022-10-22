Олександрія без особливих проблем здолала Львів (2:0) у 9-му турі УПЛ. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів на Футбол 24.

Команди обмінялись всього одними гострими моментами за 45 хвилин. Вже у доданий арбітром час Калітвінцев подавав у штрафний, але так закрутив, що сфера влетіла у ворота львів'ян.

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Подвоїти перевагу вдалось Цурікову. Андрій прийняв м'яч після подачі Калітвінцева та другим дотиком пробив у дальній кут воріт Ільющенкова. Перемога дозволила Олександрії набрати 16 залікових балів і застрибнути на третє місце турнірної таблиці УПЛ. Львів залишився 13-м із п'ятьма очками.