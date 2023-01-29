Манчестер Юнайтед обіграв Редінг в рамках 1/16 Кубка Англії. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Манчестер Юнайтед – Редінг – 3:1

Голи: Каземіро, 54, 58, Фред, 67 – Мбенгу, 72

Підопічні Еріка Тен Хага без особливих проблем вийшли в 1/8 фіналу Кубка Англії. Нідерландець випустив бойовий склад навіть проти середняка Чемпіоншипа. Проте у першому таймі пробити оборону суперника вдалося лише раз, але гол Рашфорда не зарахували через офсайд.

Манчестер Юнайтед пробрався в 1/8 Кубка Англії – Каземіро та Фред влаштували шоу

Проте у другій половині Манчестер Юнайтед надолужив згаяне. Несподіваним бомбардиром виявився Каземіро, який оформив дубль. Другий гол півзахисника вийшов дуже красивим. Фред довершив шоу, ефектно замкнувши простріл у воротарський майданчик.