У четвер, 8 травня, відбувся повторний півфінал Ліги конференцій між Фіорентиною та Бетісом (2:2). Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

На 30-й хвилині Антоні відкрив рахунок чудовим ударом зі штрафного, але ще до перерви Госенс встиг оформити дубль, вивівши свою команду вперед.

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Та справжнім героєм вечора став форвард Бетіса – Антоні. У компенсований час бразилець блискавично розігнав атаку та віддав точну передачу на Абде Еззалзулі, оформивши показник гол+пас у матчі. Таким чином, Бетіс пробився до фіналу Ліги конференцій, де зіграє проти Челсі.

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