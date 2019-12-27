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Шедевральний постріл одноклубника Яремчука у відеоогляді матчу Стандард – Гент – 0:1

07:30 776 Читать на русском
Шедевральний постріл одноклубника Яремчука у відеоогляді матчу Стандард – Гент – 0:1
Гравці Гента / Nieuws 365

Гент мінімально обіграв Стандард у матчі 21-го туру чемпіонату Бельгії. Дивіться відео голу та огляд матчу Стандард – Гент.

Стандард та Гент дуже довгий час не могли відкрити рахунок у досить рівній грі. Не зміг відзначитись Яремчук – українець записав до свого пасиву жовту картку та був замінений в середині другої половини. А перемогу Генту приніс одноклубник Романа Кумс, який після скидки Депуатра гарматним пострілом влучив у верхній кут воріт.

Гент із Яремчуком та Пластуном обіграв Стандард та вийшов на друге місце

Таким чином, Гент набрав 39 очок та піднявся на друге місце – відставання від Брюгге Соболя становить 10 пунктів.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Бельгія Відеоновини Роман Яремчук Роман Яремчук Українці за кордоном Ігор Пластун Ігор Пластун Гент Гент Стандард Стандард
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