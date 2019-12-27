Шедевральний постріл одноклубника Яремчука у відеоогляді матчу Стандард – Гент – 0:1

Гент мінімально обіграв Стандард у матчі 21-го туру чемпіонату Бельгії. Дивіться відео голу та огляд матчу Стандард – Гент.

Стандард та Гент дуже довгий час не могли відкрити рахунок у досить рівній грі. Не зміг відзначитись Яремчук – українець записав до свого пасиву жовту картку та був замінений в середині другої половини. А перемогу Генту приніс одноклубник Романа Кумс, який після скидки Депуатра гарматним пострілом влучив у верхній кут воріт.

Гент із Яремчуком та Пластуном обіграв Стандард та вийшов на друге місце

Таким чином, Гент набрав 39 очок та піднявся на друге місце – відставання від Брюгге Соболя становить 10 пунктів.