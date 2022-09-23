Шедевральний постріл Еріксена у відеоогляді матчу Хорватія – Данія – 2:1
завершено
49’ Борна Соса
79’ Ловро Майєр
Крістіан Еріксен 77’
49’ Борна Соса
77’ Крістіан Еріксен
79’ Ловро Майєр
Перший тайм пройшов за сценарієм Хорватії. Ось лишень забити господарям не вдалося. Проте вони виправили ситуацію відразу по перерві. Спробував врятувати свою команду Крістіан Еріксен. Однак шедевр данця виявився марним, адже дуже швидко "картаті" знову вийшли вперед.
Хорватія вдруге обіграла Данію – шедевру Еріксена виявилося замало, аби вийти у фінал Ліги націй
Фінальний свисток зафіксував перемогу Хорватії, яка завдяки цим трьом очкам вийшла на перше місце групи. У Данії на один заліковий пункт менше. В останньому турі групового етапу ці команди в паралельних матчах з'ясують, кому дістанеться путівка у фінал Ліги націй.
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