ПСЖ і Тулуза влаштували дику перестрілку в 3-му турі Ліги 1. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Вже за стартові півгодини ПСЖ вів у рахунку 4:0. Жоау Невеш двічі забив ефектними бісіклетами, Барколя використав суперпас Руїса, а Дембеле реалізував пенальті. Забарний взяв участь у першому голі.

Забарний долучився до гола в битві з Тулузою – Невеш оформив шедевральний хет-трик, українець причетний до пропущених

Під завісу тайму ПСЖ дещо розслабився. Підопічні Луїса Енріке дозволили забити Крессвеллу і "привезли" пенальті. Тут настав зоряний час Шевальє – кіпер парижан парирував обидва удари гравців Тулузи з 11 метрів (рефері змусив перебивати через передчасне забігання Невеша у карний майданчик).

У Дембеле проблем з виконанням пенальті не було, тож по перерві він швидко оформив дубль. У Невеша ще краще – хет-трик розкішним ударом у дев'ятку! ПСЖ знову почав байдикувати наприкінці, пропустивши 2 голи. Забарний рукою випадково асистував Гбохо. У підсумку "тенісна" перемога чемпіона з рахунком 6:3.