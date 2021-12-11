Аугсбург обіграв Кельн в рамках 15-го туру Бундесліги. Дивіться відео голів та огляд матчу на Футбол 24.

Перед звітним матчем Аугсбург перебував у зоні вильоту, але зумів вибратися на 14-те місце в турнірній таблиці завдяки несподіваній перемозі над Кельном.

Аугсбург обіграв Кельн та відірвався від зони вильоту

Командам довго не вдавалося відкрити рахунок. Лише наприкінці поєдинку Аугсбург спромігся відзначитися двічі. Особливо слід відзначити гол Нікласа Дорша. Вихованець Баварії наважився на божевільний удар здалеку. Цей шедевр закріпив перемогу і допоміг уникнути нервової кінцівки.