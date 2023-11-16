Швеція без шансів програла Азербайджану в рамках 9-го туру кваліфікації на Євро-2024. Дивіться відео голів і огляд матчу на "Футбол 24".

Євро-2024, кваліфікація. 9-й тур

Азербайджан – Швеція – 3:0

Голи: Махмудов, 3, 89, Дадашов, 6

Завершальні матчі кваліфікації завжди цікаві – команди або борються за вихід у плей-офф, або не відчувають тиску й грають у своє задоволення. Відсутність турнірної мотивації дозволила розквітнути Азербайджану, який сенсаційно розгромив Швецію.

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Господарі забили два швидких голи, але говорити будуть про фінальний акорд. Махмудов, перебуваючи поруч з центральною лінією, з лету ефектно пробив по воротах. Для голкіпера це стало несподіванкою.