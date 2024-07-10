Шедевральний гол у стилі Мессі у відеоогляді матчу Іспанія – Франція – 2:1
Іспанія здолала Францію в матчі 1/2 фіналу Євро-2024 (2:1). Дивіться голи та огляд матчу на Футбол 24.
Поки збірна Франції забивала лише з пенальті та після автоголів, вона проходила далі. Варто було команді Дідьє Дешама нарешті забити з гри, як "Ле бльо" вилетіла з Євро-2024. У цьому плані гол Рандаля Коло Муані на восьмій хвилині зустрічі став "фатальним" – форвард ПСЖ відзначився після гольової передачі Кіліана Мбаппе.
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Збірна Іспанії не стала відкладати відіграш у довгий ящик – і до 25-ї хвилини вже повела в рахунку. Спочатку Ламіну Ямалу вдався гол у стилі Ліонеля Мессі, а потім Дані Ольмо, як і в матчі з Німеччиною, забив не менш ключовий м'яч для своєї команди.
2:1 – Іспанія виходить у фінал і чекає, коли Англія та Нідерланди визначать між собою її суперника.