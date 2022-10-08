Мілан впевнено обіграв Ювентус у матчі 9-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд поєдинку Мілан – Ювентус на Футбол 24.

Ювентус мав два моменти на старті зустрічі, проте Куардадо пробив повз ворота, а Тетерушану впорався з пострілом Міліка. Мілан відповів ударом Леау після розіграшу кутового. Наприкінці першого тайму "россонері" таки забили – Жиру пробив після подачі кутового та влучив у Томорі. Центрбек зорієнтувався і розстріляв ворота Щенсни.

Мілан впевнено обіграв Ювентус і наздогнав лідерів – туринці покарані за боягузтво, святкування шедевру в стилі Мессі

По перерві Мілан подвоїв перевагу. Браїм Діас перехопив м'яч у центрі поля, прокинув повз Бонуччі, вискочив віч-на-віч та відправив сферу до сітки воріт. Іспанець відсвяткував гол у стилі Мессі, а забитий м'яч став останнім у зустрічі.