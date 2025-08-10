Оболонь перемогла Олександрію (1:0) у матчі 2-го туру УПЛ 2025/26. Дивіться відео голу та огляд зустрічі на "Футбол 24".

Перший тайм зустрічі Оболонь-Олександрія пройшов на мінімальних швидкостях – можливо, давалася взнаки спека, яка заважала гравцям активно діяти. У першій половині матчу голів зафіксовано не було.

Оболонь здобула сенсаційну перемогу над Олександрією – Суханов забив шедевральний гол з 40 метрів

Друга тайм розпочався з шедевра Сергія Суханова. Півзахисник Оболоні підхопив м’яч після розіграшу кутового і потужно пробив з 40 метрів, забивши ефектний гол без шансів для голкіпера Олександрії. Матч так і завершився мінімальною перемогою Оболоні – 1:0.

