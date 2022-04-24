ПСЖ втратив очки з Лансом у 34-му турі Ліги 1, але став чемпіоном. Ліонель Мессі став автором розкішного забитого м'яча. Дивіться відеоогляд поєдинку на "Футбол 24".

Ліга 1, 34-й тур

ПСЖ – Ланс – 1:1

Голи: Мессі, 68 – Жан, 88

Вилучення: Дансо, 57 (Ланс)

Для дострокового чемпіонства команді Почеттіно достатньо було не програти. Перший тайм завершився нулями, а на 57-й хвилині Ланс залишився вдесятьох. Дансо отримав другу жовту за грубий підкат проти Неймара.

ПСЖ з гірким присмаком завоював ювілейне чемпіонство Франції – допоміг шедевр Мессі

ПСЖ швидко скористався чисельною перевагою. Неймар віддав на Мессі, а той з-за меж штрафного у фірмовому стилі поклав м'яч у сітку. Лише 4-й гол Ліонеля в чемпіонаті Франції. Втім, він не став переможним – Ланс уникнув поразки на 88-й хвилині. Жан забивав у вже порожні ворота.

1:1 – рахунок, який все одно влаштував столичну команду. ПСЖ став 10-разовим чемпіоном Франції, зрівнявшись за цим показником із Сент-Етьєном. Для 50-річного Маурісіо Почеттіно це перший чемпіонський титул у кар'єрі (як ігровій, так і тренерській).