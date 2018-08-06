Шедевральний гол із чемпіонату Словенії – в Україні таких не забивають

Ліга чемпіонів — 13:18 1989
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Результати жеребкування раунду плей-офф Ліги чемпіонів 2018/19
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Монако заробив 550 млн євро за 2 роки – майстер-клас від французького клубу, який викликає двозначні відчуттяФранція — 12:38 770
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Жеребкування раунду плей-офф Ліги чемпіонів: Динамо офіційно дізналось потенційного суперникаЛіга чемпіонів — 11:29 6486
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Ліга Європи: Зоря та Маріуполь дізнались потенційних суперників у плей-оффЛіга Європи — 11:18 2163
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