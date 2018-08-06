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Шедевральний гол із чемпіонату Словенії – в Україні таких не забивають

11:40 1449 Читать на русском
Шедевральний гол із чемпіонату Словенії – в Україні таких не забивають
Ніно Коутер

У 3 турі чемпіонату Словенії забили дуже красивий гол.

Автором шедевру став хавбек Мури Ніно Коутер. Мура розгромила Домжале з рахунком 5:1, а Коутер забив останній гол у матчі.

Швед забив шедевральний гол Олімпіку

Теги
Світ Домжале Домжале Красиві голи Відеоновини Фантастичні голи
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