Чорноморець на виїзді перестріляв Маріуполь (3:2) у 4-му турі Прем'єр-ліги. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів зустрічі на Футбол 24.

Відкрив рахунок у зустрічі Кулаков, впевнено реалізувавши вихід віч-на-віч. Втім, Чорноморець швидко зібрався і у відповідь наколотив аж три м'ячі.

Чорноморець здобув дебютну перемогу після повернення в УПЛ, перегравши Маріуполь у матчі з п'ятьма голами

Спершу Михайленку вдався потужний більярдний удар, одразу по перерві шедевральним голом відзначився Авагімян, а через кілька хвилин Путря, здавалось, добив Маріуполь із пенальті. Азовці ж відквитали один м'яч зусиллями Мишньова, але на більше не спромоглись.

3:2 – дебютна перемога команди Юрія Мороза в УПЛ, яка підняла одеситів на 12 сходинку. Маріуполь з 1 очком в активі йде п'ятнадцятим.