Лаціо переміг Інтер у 3 турі Серії А. Дивіться відео голів та огляд зустрічі.

Римляни потужніше провели перший тайм і закономірно вийшли вперед на 40-й хвилині. Мілінковіч-Савіч розкішою дальньою передачею знайшов Феліпе Андерсона, який вискочив з-за спин захисників і вразив ворота Хандановіча.

Лаціо завдав першої поразки Інтеру в сезоні та тимчасово очолив Серію А

Інтер відігрався по перерві. Захисники Лаціо вибили подачу Дімарко, але атака другим темпом завершилася голом Лаутаро. "Орли" взагалі не знітились, відповівши 2 своїми м'ячами. Луїс Альберто розкішною гарматою влучив у дев'ятку, а Педро поставив крапку обвідним ударом під стійку – 3:1.