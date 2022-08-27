Шедевральна гармата Альберто у відеоогляді матчу Лаціо – Інтер – 3:1
09:45 - Читать на русском
Лаціо переміг Інтер у 3 турі Серії А. Дивіться відео голів та огляд зустрічі.
40’ Феліпе Андерсон
75’ Луїс Альберто
86’ Педро Родрігес
Лаутаро Мартінес 51’
40’ Феліпе Андерсон
51’ Лаутаро Мартінес
75’ Луїс Альберто
86’ Педро Родрігес
Римляни потужніше провели перший тайм і закономірно вийшли вперед на 40-й хвилині. Мілінковіч-Савіч розкішою дальньою передачею знайшов Феліпе Андерсона, який вискочив з-за спин захисників і вразив ворота Хандановіча.
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Інтер відігрався по перерві. Захисники Лаціо вибили подачу Дімарко, але атака другим темпом завершилася голом Лаутаро. "Орли" взагалі не знітились, відповівши 2 своїми м'ячами. Луїс Альберто розкішною гарматою влучив у дев'ятку, а Педро поставив крапку обвідним ударом під стійку – 3:1.
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