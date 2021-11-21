Сассуоло та Кальярі розписали нічию в рамках 13-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Обом команд вкрай потрібні очки. Кальярі лише завдяки поразці Салернітани покинув останнє місце у таблиці, а Сассуоло не може перемогти три матчі поспіль. Нічия – поганий результат і для Кальярі, і для Сассуоло.

Сассуоло розписав нічию з Кальярі у матчі з двома пенальті та шедевром Кейта

Окрасою звітного поєдинку став перший гол острів'ян. Нандес ефектно розібрався з опонентом на фланзі і подав у штрафний. Там було ще красивіше. Кейта Бальде у неймовірному стрибку розкішно пробив бісіклетою.