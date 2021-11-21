Шедевральна бісіклета у відеоогляді матчу Сассуоло – Кальярі – 2:2
17:40 - Читать на русском
Сассуоло та Кальярі розписали нічию в рамках 13-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".
52’ Доменіко Берарді
Кейта Бальде 40’
40’ Кейта Бальде
52’ Доменіко Берарді
Обом команд вкрай потрібні очки. Кальярі лише завдяки поразці Салернітани покинув останнє місце у таблиці, а Сассуоло не може перемогти три матчі поспіль. Нічия – поганий результат і для Кальярі, і для Сассуоло.
Сассуоло розписав нічию з Кальярі у матчі з двома пенальті та шедевром Кейта
Окрасою звітного поєдинку став перший гол острів'ян. Нандес ефектно розібрався з опонентом на фланзі і подав у штрафний. Там було ще красивіше. Кейта Бальде у неймовірному стрибку розкішно пробив бісіклетою.
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