Пафос пройшов Црвену Звезду у кваліфікації плей-офф Ліги чемпіонів завдяки нічиїй у матчі-відповіді (1:1). Дивіться голи та огляд матчу на "Футбол 24".

Після того, як Пафос впорався з Динамо, кіпріоти зняли ще один великий скальп – з Црвени Звезди. "Синьо-білі" здобули гостьову перемогу в Сербії з рахунком 2:1, і мали не програти вдома для виходу в основний етап Ліги чемпіонів.

Ліга чемпіонів: Пафос після Динамо шедевром викинув і Црвену Звезду, Буде-Глімт не допустив диво Штурма

Але серби забили першими – Іваніч скористався рикошетом від захисника і на 60-й хвилині зрівняв рахунок за сумою двох матчів.

Кіпріоти забили у відповідь на 89-й хвилині. Шедевром відзначився Жажа: він з льоту переправив м'яч у сітку воріт Матеуса після передачі Пепе Родрігеша зі штрафного. Ця краса варта того, щоб її побачити.