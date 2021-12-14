Рахунок було відкрито вже на 8-й хвилині. Зробив це нападник Газіентепа Жоао Фігейреду божевільним ударом з центра поля, чудово спіймавши м'яча. Далі команди обмінялись голами, а ситуацію на табло зрівняв Міха Зайц.

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Месут Озіл скинув під удар словенському півзахиснику, а той злету вгатив у дев'ятку. Це був другий шедевр у зустрічі. Втім, господарі все ж святкували звитягу. Це Фігейреду оформив дубль і встановив остаточний рахунок – 3:2.

Фенербахче залишився на 5 сходинці, а Газіантеп завдяки перемозі піднявся на 13 місце турнірної таблиці турецької Суперліги.

Відеоогляд матчу Газіантеп – Фенербахче: