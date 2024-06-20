У четвер, 20 червня, відбувся матч другого туру групового етапу Євро-2024 між збірними Данії та Англії (1:1). Дивіться голи та огляд зустрічі на Футбол 24.

Англійці несподівано не змогли обіграти Данію в матчі другого туру групового етапу Євро-2024. Після голу Харрі Кейна команда Гарета Саутгейта виглядала в атаці не найкращим чином – згідно зі статистичним порталом Opta, жоден гравець "Трьох левів" не створив більше моментів (3) і не оформив більше загострювальних передач у фінальній третині поля (5), ніж Трент Александер-Арнольд. Притому що його замінили на 54-й хвилині.

Англії пощастило уникнути поразки від Данії на Євро-2024 – скандинави красиво відповіли на гол Кейна

Данія не тільки не знітилася, відповівши шедевральним дальнім пострілом Мортена Юльмена (цей гол став 13-м з-за меж штрафного майданчика на цьому євро – це вже більше, ніж за весь груповий етап Євро-2020), а й цілком могла вирвати перемогу наприкінці зустрічі. Півзахисник Тоттенхема П'єр-Еміль Хьойберг міг покарати англійців, якби завдав трохи точнішого удару...