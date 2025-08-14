Екс-хавбек молодіжної збірної Нідерландів, який народився у Бразилії, приголомшив Бірмінгем Сіті в матчі Кубка англійської ліги. 28-річний гравець зрівняв рахунок, забивши ефектний м’яч із центру поля.

Лідер Реала забив шедевральний гол зі своєї половини поля у секретному матчі – ВІДЕО

Відео з шедевром Хамера розмістив акаунт Jonzysufc в мережі Х. Попри гол Густаво, зрештою, Шеффілд Юнайтед все ж таки поступився Бірмінгему 1:2.

Хамер пройшов школу Фейєнорда, грав за Зволле, а у 2020 році перебрався до Ковентрі Сіті. Минулого літа футболіст підписав контракт із Шеффілд Юнайтед.

Густаво засвітився і в АПЛ. Забивав у ворота Борнмута, коли там грав Ілля Забарний (2:2). Асистував, зокрема, у матчах проти Брентфорда Єгора Ярмолюка та Челсі Михайла Мудрика.

